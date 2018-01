„Puls Biznesu”: Szykuje się powrót legendarnej polskiej ciężarówki?

Inweststar, spółka z Grupy Zasada, chce powrotu polskiej marki ciężarówek. Jak czytamy w poniedziałkowym „Pulsie Biznesu”, w dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych, której wybrane aktywa kupił w 1999 r. MAN, powstają dziś autobusy niemieckiego koncernu. Inweststar jest gotów zainwestować część pieniędzy ze sprzedaży 73 proc. udziałów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice, których zakupem zainteresowana jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

– Autobox, spółka z Grupy Zasada, modernizuje należące do wojska stary 266. Na bazie stara rozważa uruchomienie produkcji ciężarówek legendarnej marki. Chcielibyśmy zainwestować w rozwój tych działań. Półtora roku temu zwróciliśmy się do MAN-a o zwrot dokumentacji technicznej samochodów Star, do czego upoważniały nas zapisy umowy. Dokumentacja do nas wróciła i przekazaliśmy ją Autoboksowi. Natomiast znak firmowy wciąż ma MAN. Zwróciłem się do firmy o zwrot – nie określałem, czy odpłatnie, czy na innych zasadach. Uzasadniłem to tradycjami Starachowic – miasto słynęło kiedyś z produkcji starów, w tutejszym muzeum techniki jest wystawa poświęcona historii Fabryki Samochodów Ciężarowych Star z eksponatami – mówi prezes Inwestara Andrzej Arkuszyński. Jak dodaje, na razie nie otrzymał odpowiedzi od MAN.