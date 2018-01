Politycy uczcili 155. rocznicę Powstania Styczniowego. „Było aktem desperacji i odwagi, ale nie szaleństwa”

W 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Prezydent Andrzej Duda, w Ciechocinku, złożył wieniec przed pomnikiem upamiętniającym Romualda Traugutta, przywódcę tego patriotycznego zrywu. Prezydentowi towarzyszył podsekretarz stanu w KPRP Wojciech Kolarski, a także m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, parlamentarzyści, władze lokalne oraz mieszkańcy i kuracjusze.

Premier Mateusz Morawiecki oraz szef MON Mariusz Błaszczak złożyli wieńce pod Bramą Straceń Cytadeli Warszawskiej. Szef rządu stwierdził, że „Powstanie Styczniowe było aktem desperacji, odwagi, ale nie było aktem szaleństwa” . Premier powiedział, że 50 lat po jego zakończeniu, przywołując pamięć o tym zrywie można było odbudować niepodległy kraj i urządzać życie lepsze dla wszystkich obywateli. Jak przypomniał premier Mateusz Morawiecki w około 1200 potyczkach i regularnych bitwach wzięło udział ponad 150 tysięcy uczestników i powstańców. Tylko połowa z nich mogła wrócić do domu. – Duża część z powstańców złożyła ofiarę albo ze swojego życia na polu chwały, albo w mrokach Syberii – mówił.

– Powstanie Styczniowe, to również powstanie, w którym przedstawiciele innych narodów stanęli ramię w ramię z nami, walcząc o naszą niepodległość – mówił minister Mariusz Błaszczak, wskazując na liczny w nim udział Węgrów czy Włochów. Szef MON zwrócił też uwagę na postawę kobiet, które – wspierały swoich mężów i synów idących na bój. To później wdowy wychowywały dzieci w kulcie Powstania Styczniowego. To panie, które nosiły się na czarno, które wykorzystywały biżuterię narodową, które w ten sposób potwierdzały polskość, determinację do wywalczenia niepodległości – podkreślił minister. – To one wychowały te kolejne pokolenia, które stanęły do walki, których walka zakończyła się sukcesem w roku 1918 r. – dodał minister obrony narodowej.