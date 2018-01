PiS liderem w kolejnym sondażu. Maleje poparcie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej

To kolejny sondaż, w którym PiS pozostaje niekwestionowanym liderem. Gdyby wybory odbyły się w styczniu, partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na poparcie sięgające 41,5 proc. Z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu wynika, że na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z 20 proc. poparciem respondentów. Ponadto, do Sejmu dostałoby się pięć innych ugrupowań politycznych. Byłyby to: ruch Kukiz'15 (7,2 proc.), Sojusz Lewicy Demokratycznej (6,6 proc.) oraz Nowoczesna (6,1 proc.).

Większość Polaków poszłaby zagłosować

Na wejście do parlamentu nie miałyby szans Polskie Stronnictwo Ludowe (4,5 proc.), partia Razem z (2,3 proc.), Wolność (0,8 proc.) oraz Kongres Nowej Prawicy (0,0 proc.). W sondażu podkreślono, że 10,8 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Respondentom zadano również pytanie o treści: „Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w tę niedzielę, to czy wziąłby/wzięłaby Pan(i) w nich udział?”, na które 47 proc. odpowiedziało „Zdecydowanie tak”, 11,6 proc. „Raczej tak”, 15,2 proc. „Raczej nie”, a 20,8 proc. „Zdecydowanie nie”. 5,4 proc. wskazało, że nie wie, czy poszłoby na wybory.