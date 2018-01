Trzy osoby zatrzymanie w sprawie imprezy „Dumy i Nowoczesności”. Mężczyźni usłyszeli zarzuty

W czasie przeszukań w mieszkaniach podejrzanych ujawniono m.in. mundury i inne przedmioty, które zawierały treści propagujące nazistowski ustrój państwa. W czasie przeszukania mieszkań zatrzymanych znaleziono również broń i amunicję.

W związku z czynnościami prowadzonymi przez ABW 22 stycznia 2018 r. na polecenie prokuratury funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o publiczne propagowania nazistowskiego ustroju państwa tj. o przestępstwo z art. 256 § 1 kk. Zatrzymanym grozi do 2 lat więzienia. Zatrzymani to Mateusz S., Tomasz R. i Adam B. Śledztwo w ich sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach. Śledztwo dotyczy przeprowadzenia obchodów 128. rocznicy urodzin Adolfa Hitlera. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez osoby powiązane ze stowarzyszeniem „Duma i Nowoczesność”.

Mężczyznom przedstawiono zarzuty publicznego propagowania nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów rocznicy urodzin przywódcy Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera, w trakcie których pochwalano i afirmowano jego rządy. Jednemu z mężczyzn przedstawiono również zarzut posiadania broni i amunicji.

Reportaż „Superwizjera” TVN

20 stycznia wyemitowano reportaż dziennikarzy „Superwizjera” TVN, którzy zdołali przedostać się z ukrytymi kamerami do środowiska polskich neonazistów. Pokazali szokujące nagrania z ukrytych kamer. Byli m.in. na 128. urodzinach Adolfa Hitlera oraz na festiwalu, gdzie wznoszono okrzyki „Sieg Heil”. W programie ujawniono kulisy działania stowarzyszenia Duma i Solidarność, które reprezentuje m.in. Jacek Lanuszny. To on w listopadzie 2017 r. prowadził demonstrację w Katowicach, podczas której działacze Ruchu Narodowego wieszali na szubienicach portrety polskich parlamentarzystów.

W poniedziałek Polskie Radio podało, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro polecił Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach wszczęcie śledztwa w sprawie publicznego propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego oraz posiadania przedmiotów o takiej symbolice przez organizację Duma i Nowoczesność.

Tuż po emisji materiału w specjalnym oświadczeniu MSWiA poinformowało, że sprawa ta zostanie również omówiona z Bogdanem Święczkowskim, I Zastępcą Prokuratora Generalnego Prokuratorem Krajowym. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że w Polsce nie ma przyzwolenia na propagowanie ideologii totalitarnej.

