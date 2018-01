Patryk Jaki chce delegalizacji organizacji Duma i Nowoczesność. Złożył pismo do prokuratury

W piśmie skierowanym do Prokuratury Krajowej Patryk Jaki przypomniał, że Polska jako kraj odniosła największy straty ludzkie w czasie II wojny światowej w stosunku do liczby obywateli przed 1939 rokiem. Zginęła lub została zamordowana duża część elity intelektualnej naszego kraju, zniszczono wiele miast, co na lata uniemożliwiło prawidłowy rozwój Polski. Dlatego takie zachowania jak członków Dumy i Nowoczesności muszą spotkać się z natychmiastową odpowiedzią wymiaru sprawiedliwości.

Wiceminister sprawiedliwości zaznaczył, że konstytucja jednoznacznie zakazuje istnienia partii politycznych oraz innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa. Jaki podkreślił, że nie ma znaczenie, czy prowadzą one regularną działalność zgłoszoną do właściwych rejestrów, czy funkcjonują w tzw. podziemiu, gdyż z punktu widzenia konstytucji istotny jest jedynie rodzaj podejmowanych działań.

W związku z tym, wiceszef resortu sprawiedliwości zwrócił się do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o podjecie działań, których skutkiem będzie delegalizacja stowarzyszenia Duma i Nowoczesność w jak najszybszym okresie czasu, aby zapobiec ewentualnych dalszych niezgodnych z prawem działań.

Zatrzymania po materiale o nazistach

W godzinach porannych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym publicznego propagowania nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów rocznicy urodzin przywódcy Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera, w trakcie których pochwalano i afirmowano jego rządy. W czasie przeszukań w mieszkaniach podejrzanych ujawniono m.in. mundury i inne przedmioty, które zawierały treści propagujące nazistowski ustrój państwa. W czasie przeszukania mieszkań zatrzymanych znaleziono również broń i amunicję. Zatrzymani to Mateusz S., Tomasz R. i Adam B. Śledztwo w ich sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach. Śledztwo dotyczy przeprowadzenia obchodów 128. rocznicy urodzin Adolfa Hitlera. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez osoby powiązane ze stowarzyszeniem „Duma i Nowoczesność”.

