Nietypowa paczka z Ukrainy. W środku były próbówki z żywymi mrówkami

Mrówki w paczce przysłanej z Ukrainy

Funkcjonariusze KAS podczas kontroli odkryli w paczce z Ukrainy 11 próbówek z mrówkami. W każdej z nich znajdowała się królowa, kilkanaście mrówek-robotnic oraz jaja owadów. Przesyłka miała trafić do jednego z mieszkańców Wrocławia.

Odbiorca nie nacieszy się mrówkami, ponieważ paczka zostanie odesłana z powrotem do nadawcy. Powodem jest brak pozwolenia oraz świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii z Ukrainy. Co więcej, przesyłka została przywieziona do Polski z naruszeniem regulacji o weterynaryjnej kontroli granicznej.

KAS przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, kto przywozi zwierzęta z naruszeniem przepisów weterynaryjnych podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natychmiastowe odesłanie mrówek na Ukrainę nakazał Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Nie jest to pierwszy raz gdy w Oddziale Celnym w Zabrzu funkcjonariusze stykają się z przesyłkami o nietypowej zawartości. Kilka lat temu w przesyłce z Hong Kongu natrafiono na 39 sztuk żywych skorpionów, zaliczanych do najbardziej jadowitych na świecie. W 2014 roku w jednej z paczek wykryto żywego pająka ptasznika olbrzymiego.