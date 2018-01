Mieszkanie plus pod nadzorem premiera Morawieckiego. Do kompetencji Kwiecińskiego dołączyło budownictwo

„Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie 19 stycznia br. Trzy dni później, wraz z publikacją w Dzienniku Ustaw, nowe prawo weszło w życie” – czytamy w komunikacie.

Formalnie oznacza to, że od 22 stycznia 2018 r. minister inwestycji i rozwoju kieruje dwoma działami administracji rządowej. Pierwszy to budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Drugi to rozwój regionalny, czyli sprawy związane strategiami rozwoju kraju, polityką regionalną i funduszami europejskimi. Ministrowi podlegają też główny geodeta kraju i główny inspektor nadzoru budowlanego, podano również.

„Budownictwo równa się inwestycje. Inwestycje rozwojowe w większości przypadków związane są z budownictwem. Zatem włączenie całego działu 'budownictwo' do kompetencji ministra inwestycji i rozwoju jest naturalną konsekwencją podjętych przez nas zmian strukturalnych w rządzie” – skomentował Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Politykę mieszkaniową państwa koordynował będzie prezes Rady Ministrów, który będzie także kontrolował jej realizację. Oznacza to, że premier będzie sprawował bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie+.