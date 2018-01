TVN nie pokazał wszystkiego - neonaziści nawoływali do zabicia Donalda Tuska. „Mamy to nagrane”

W rozmowie z Wirtualną Polską Bertold Kittel, jeden z autorów reportażu o polskich neonazistach, opowiedział o niepublikowanym dotąd fragmencie nagrań. Przyznał, że stacja TVN nie zdecydowała się na emisję pewnego fragmentu ze względu na zawarte w nim „nawoływanie do przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu konkretnej osoby”. Opowiedział, że chodziło o przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Do zamachu na życie polityka PO wzywał ze sceny jeden z polskich neonazistów.

„Mamy to nagrane, świadkami wydarzenia byli nasi dziennikarze. Słowa padły ze sceny. Wiemy, kto je wypowiedział, ustaliliśmy to bardzo dokładnie” – mówił Kittel na łamach WP.pl. Zapowiedział, że stosowne nagrania zostaną przekazane prokuraturze. Jak dotąd w związku z materiałem „Superwizjera” prokuratura zatrzymała pięć osób. Prezydent Andrzej Duda komentując neonazistowski skandal wyraził nadzieję, że uczestników zgromadzenia zarejestrowanego przez TVN spotka odpowiedzialność karna.

Reportaż „Superwizjera” TVN

20 stycznia wyemitowano reportaż dziennikarzy „Superwizjera” TVN, którzy zdołali przedostać się z ukrytymi kamerami do środowiska polskich neonazistów. Pokazali szokujące nagrania z ukrytych kamer. Byli m.in. na 128. urodzinach Adolfa Hitlera oraz na festiwalu, gdzie wznoszono okrzyki „Sieg Heil”. W programie ujawniono kulisy działania stowarzyszenia Duma i Solidarność, które reprezentuje m.in. Jacek Lanuszny. To on w listopadzie 2017 r. prowadził demonstrację w Katowicach, podczas której działacze Ruchu Narodowego wieszali na szubienicach portrety polskich parlamentarzystów.