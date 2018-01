PiS „żartuje” z posła PO. Borys Budka przerobiony na Adolfa Hitlera

Na facebookowym profilu „Prawo i Sprawiedliwość Łowicz”, w Nowy Rok zamieszczono przerobione zdjęcie Borysa Budki. Poseł partii Grzegorza Schetyny został zaprezentowany w tradycyjnym bawarskim stroju. Na jego twarzy można zobaczyć charakterystyczny wąs. Do zdjęcia dodano orła z herbu Niemiec i specjalny podpis.

24 stycznia około godziny 14 cały profil „Prawo i Sprawiedliwość Łowicz” zniknął z Facebooka. Publikujemy więc zrzut ekranu z wpisem, który był aktywny od początku nowego roku.

Od publikacji minęło już sporo czasu, ale internauci ciągle komentowali zdjęcie na łowickim profilu PiS. Pojawiło się wiele negatywnych wpisów. „Obrzydliwe - już patrzeć nie można jak się prześcigacie w coraz to obrzydliwszych tekstach i wypowiedziach - wstyd!” – napisała jedna z użytkowniczek. „Zgłosiłem stronę. Polecam wszystkim zrobić to samo klikając pod zdjęciem w tle profilu. FB blokuje profile z mową nienawiści odwołującą się do faszyzmu” – brzmiał inny komentarz.

Borys Budka w rozmowie z Wirtualną Polska przyznał, że nie nadąża z notowaniem wszystkich przypadków hejtu w sieci. – Jednak tym zajmę się z pewnością, bo nie pochodzi od anonimowej osoby, lecz zostało zamieszczone na oficjalnym profilu powiatowych struktur PiS –zapowiedział polityk opozycji.