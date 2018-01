Dostojni goście Ptak Warsaw Expo na spotkaniu noworocznym polskich przedsiębiorców

Władze samorządowe reprezentowali m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta pruszkowski Maksym Gołoś, przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn Danuta Wacławiak. Polski biznes reprezentowali m.in. Jakub Bednarek – dyrektor generalny KGHM i Krzysztof Pruszyński – właściciel Holdingu Pruszyński. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele środowiska naukowego i mediów.

W swoim wystąpieniu Ksiądz Kardynał podkreślił bardzo istotną rolę Ptak Warsaw Expo dla rozwoju rynku pracy i promocji regionu, porównując firmę z najbardziej znanymi ośrodkami targowymi i kulturalnymi w Europie. – Kiedy jechało się przez Zachodnie Niemcy przy każdym dużym mieście były drogowskazy „messe”, kierujące na tereny targowe. Wtedy nie wiedzieliśmy o co chodzi. Dzisiaj m.in. dzięki Ptak Warsaw Expo wiemy dokładnie co to znaczy i czemu służą targi. Działalność prowadzona tutaj wpisuje się m.in. w naukę społeczną kościoła, bo rozwój gospodarki przyczynia się do poprawy codziennego bytu społeczeństwa – podkreślił Ksiądz Kardynał.

Mówił też, że gospodarka nie może działać w oderwaniu od ludzi. Tłumaczył, że sam rozwój gospodarczy nie może być jedynym wyznacznikiem dobrobytu. Ważne jest również, jak państwo bogacąc się dba i troszczy się o najsłabszych. Kończąc przemówienie Ksiądz Kardynał złożył życzenia noworoczne i pobłogosławił wszystkich uczestników spotkania. – Nasze targi powstały jako kontynuacja doświadczeń i idei Antoniego Ptaka, który 25 lat temu rozpoczął działalność Centrum Handlowego Ptak, opierając się na współpracy tysiącami polskich przedsiębiorców – małych i średnich firm – mówił Tomasz Szypuła, prezes Ptak Warsaw Expo. – Chciałbym, aby wzorem podłódzkiego Miasta Mody Ptak targi służyły polskim przedsiębiorcom, promowały polskie firmy, innowacyjność i wspierały przedsiębiorczość.

Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.