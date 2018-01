Prezydent Duda w Davos: Usłyszałem od prezesa Google’a, że mamy zdolnych inżynierów

Andrzej Duda w Davos rozmawiał z wysłannikiem RMF Krzysztofem Berendą. Prezydent podkreślił, że nie było ani jednego przedstawiciela biznesu, który by powiedział, że w polskiej gospodarce jest coś, co on uważałby za niebezpieczne, groźne. – Był tylko jeden głos, że mamy jeszcze zbyt dużą biurokrację – zaznaczył. Ponadto Duda zdradził, co usłyszał od prezesa Google’a, z którym miał okazję się spotkać. –Powiedział, że mamy bardzo zdolnych inżynierów, informatyków, młodych ludzi, i że zamierzają rozwijać swoją działalność w Polsce, więc przyjąłem to z zadowoleniem i mam nadzieję, że tak będzie – przyznał.

Duda: Wspieram działania rządu Zjednoczonej Prawicy

Na antenie RMF FM Andrzej Duda mówił również o współpracy z nowym premierem Mateuszem Morawieckim, która jego zdaniem układa się bardzo dobrze. – Pan premier ma swoją agendę, ja mam swoją agendę. Staraliśmy się to ułożyć tak, żeby one się nie pokrywały – przekonywał.

Prezydent wyjaśnił, że celem jest wygenerowanie swoistej globalnej koalicji na rzecz rozwoju gospodarczego Polski. – To jest rząd, z którym ja jestem cały czas w absolutnej więzi programowej – to jest dla mnie najistotniejsze. Ja wyszedłem z tego ugrupowania, które formułuje ten rząd i ich program także jest moim programem, w związku z czym wszystko, co jest realizacją tego programu, wszystko, co służy tym celom, jest także niezwykle ważne dla mnie – mówił. – Były zmiany w rządzie, zmienił się premier, zmieniło się kilku ministrów – taka była wola większości parlamentarnej, która sformowała rząd. Ja jako prezydent RP wspieram działania rządu Zjednoczonej Prawicy – dodał.

