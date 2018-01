Allegro wprowadziło zmianę i wywołało burzę w sieci. „Jeśli nie przywrócicie tej opcji...”

Internetowa platforma handlowa Allegro wyłączyła jeden z filtrów służących do przeglądania ofert, co wywołało poruszenie w sieci i nie spodobało się część internautów. W odpowiedzi na to Allegro zdecydowało, że w niektórych kategoriach przywróci usunięty filtr.

Jak tłumaczy Michał Bonarowski z serwisu prasowego Allegro, platforma handlowa w niektórych kategoriach przywróci usunięty filtr. Wprowadza też inne bardzo istotne zmiany. „Zmieniając Allegro kierujemy się tylko i wyłącznie potrzebami klientów. Tak było i w przypadku usunięcia filtra »wystawione w ciągu...« – korzystał z niego malejący i znikomy odsetek klientów, znacznie poniżej 1 proc. Jednak mając na uwadze zgłoszenia i opinie klientów dotyczące filtra »wystawione w ciągu«, zdecydowaliśmy się go przywrócić w tych kategoriach, w których stosunkowo najchętniej korzystali z niego klienci: Motoryzacja oraz Kolekcje i sztuka. Wkrótce w aplikacjach mobilnych dodamy również możliwość sortowania po czasie dodania od najnowszych. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że zmiany te nie dotyczą »aukcji«, których w serwisie Allegro jest obecnie nie więcej niż 15proc., ale wszystkich ofert, czyli także tych po stałej cenie” – czytamy w oświadczeniu. Parametr „wystawione w ciągu” służy do tego, aby Allegro wyświetlało oferty, które pojawiły się w serwisie w wybranym przedziale czasowym – w ciągu godziny, dwóch, pięciu, dnia lub tygodnia. Jak pisze portal Gazeta.pl, z komentarzy, które pojawiają się na fanpage'u Allegro wywnioskować można, że z opcji korzystali ci, którzy poszukiwali na Allegro różnych okazji. „Jeśli nie przywrócicie tej opcji, to np. moje wyszukiwanie okazji w porcelanie w antykach będzie zbyt trudne, i tym samym stracicie kupującą. Opcja sortowania jest chybiona. Dziś spróbowałam” – pisze jednak z użytkowniczek portalu. „Może przy rzadszych zakupach klienci korzystają rzadko, ale np. kolekcjonerzy (sam nim jestem), którzy szukają okazji, czy konkretnych przedmiotów, korzystają z tego filtru codziennie. Proszę wyobrazić sobie codzienne przeglądanie wśród 'medale po 1945', gdzie jest kilka tysięcy pozycji i żaden filtr tego nie zmniejszy” – dodaje inny użytkownik.