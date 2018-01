Organizatorzy festiwalu „Orle Gniazdo” chcą miliona złotych odszkodowania od TVN

Organizatorzy festiwalu „Orle Gniazdo” przekonują, że materiał TVN został „opublikowany nielegalnie oraz opatrzony kłamliwym, niezgodnym z prawdą komentarzem”.

„W związku z materiałem, który ukazał się w TVN 24 Biuro Prawne FOG podjęło decyzję o rozpoczęciu kroków prawnych przeciwko osobom i mediom publikującym materiały nielegalnie i bez akredytacji. Zamierzamy domagać się miliona złotych odszkodowania, w związku z naruszeniem dóbr osobistych naszej Fundacji przez tzw. "dziennikarzy śledczych" TVN. Osobną sprawą jest perfidna manipulacja skierowana w stronę naszego kol. Jacka, którą zdecydowanie potępiamy. Odpowiednie wnioski zostaną również skierowane do Rady Etyki Mediów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” – czytamy w oświadczeniu, które opublikowano na stronie festiwalorlegniazdo.pl

Zdaniem organizatorów festiwalu, „szczególnie groteskowa” była próba powiązania ich „z leśną szopką rodem z serialu »Allo Allo«”.

Trzech mężczyzn z zarzutami

Jak podało Radio ZET w czwartek 25 stycznia, Prokuratura w Gliwicach wypuściła na wolność trzech mężczyzn zatrzymanych w sprawie neonazistowskich obchodów rocznicy urodzin Hitlera. Wśród nich jest lider ugrupowania Duma i Nowoczesność Mateusz S. Mężczyźni usłyszeli zarzuty propagowania nazizmu.

Reportaż „Superwizjera” TVN

20 stycznia wyemitowano reportaż dziennikarzy „Superwizjera” TVN, którzy zdołali przedostać się z ukrytymi kamerami do środowiska polskich neonazistów. Pokazali szokujące nagrania z ukrytych kamer. Byli m.in. na 128. urodzinach Adolfa Hitlera oraz na festiwalu, gdzie wznoszono okrzyki „Sieg Heil”. W programie ujawniono kulisy działania stowarzyszenia Duma i Solidarność, które reprezentuje m.in. Jacek Lanuszny. To on w listopadzie 2017 r. prowadził demonstrację w Katowicach, podczas której działacze Ruchu Narodowego wieszali na szubienicach portrety polskich parlamentarzystów.

W lipcu dziennikarze przyjechali z ukrytą kamerą, na festiwal Orle Gniazdo. Podkreślano, że podczas tego wydarzenia nikt nie reagował m.in. na wznoszone okrzyki „Sieg Heil”.