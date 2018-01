Korwin-Mikke rezygnuje z mandatu europosła. Wystartuje w wyborach na prezydenta Warszawy?

Janusz Korwin-Mikke potwierdził spekulacje na temat rezygnacji z mandatu europosła. W Parlamencie Europejskim prezesa partii Wolność zastąpi kandydat z tej samej listy wyborczej, który otrzymał kolejno najwięcej głosów, czyli Dobromir Sośnierz. Kandydował on w wyborach do PE ze śląskiej listy Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke. Zdobył 1165 głosów. Dla porównania Korwin-Mikke otrzymał 68 tysięcy głosów.

Już wcześniej Janusz Korwin-Mikke mówił o powrocie do polskiej polityki. – Od dwóch lat rozważam taki krok, bo trochę mnie nudzi ten parlament, ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy co będzie w Polsce. Wybory się zbliżają, więc dobrze by było być w Polsce a nie w Brukseli – mówił na początku stycznia w wywiadzie dla nczas.com i wolnosc24.pl. Podkreślił, że myśli nad startem na prezydenta Warszawy.

– Czuję się jak na wygnaniu w Brukseli i postanowiłem wrócić do Polski. Człowiek, który jest w Brukseli nie jest w Polsce szanowany, i słusznie zresztą, nikt się z kimś takim nie liczy. Znacznie ważniejsi są ludzie, którzy działają w kraju. Zbliżają się wybory, uważam, że powinieniem wrócić do Polski – mówił dziś w Katowicach Korwin-Mikke.