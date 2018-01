Z piłą spalinową przyszli po wyjaśnienia. Bo sprzedał im niesprawny kontroler do gier

Cała historia rozpoczęła się od kontrolera do gier. Jeden z mężczyzn prawdopodobnie nabył go od poszkodowanego. Ponieważ okazało się, że urządzenie było niesprawne, wraz ze swoimi kompanami postanowił to wyjaśnić. Panowie wyposażeni w piłę spalinową odwiedzili swoją ofiarę. Jak ustalili policjanci, w trakcie zdarzenia sprawcy weszli do mieszkania pokrzywdzonego, jeden z nich następnie odpalił trzymaną w rękach piłę spalinową i zaczął nią wymachiwać przez cały czas dodając gazu. Robił przy tym tyle hałasu, że domownik usłyszał tylko, że chodzi o niesprawny kontroler do gier.

Następnie napastnicy wyszli z lokalu, by po kilkunastu minutach powrócić, uznając, że sprawa nie została zamknięta. Zaczęli bić swoją ofiarę, która na szczęście nie odniosła poważniejszych obrażeń. Poszkodowanemu z pomocą przyszedł znajomy, co skutecznie odstraszyło oprawców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Mężczyźni zostali następnie zatrzymani przez poinformowanych o całej sprawie funkcjonariuszy i trafili do policyjnego aresztu.

W tej sprawie policjanci zatrzymali trzech mieszkańców powiatu lubińskiego w wieku od 19 do 30 lat. Teraz szczegółowo wyjaśniają okoliczności całej sprawy oraz to, jaki udział w zdarzeniu miały poszczególne osoby. Od ich ustaleń będą zależały zarzuty, jakie usłyszą.