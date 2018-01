Onet: Gowin kusi posłów Nowoczesnej. „To do nich należy decyzja”

Nowoczesna wciąż nie może się podnieść po głosowaniu nad projektem "Ratujmy Kobiety 2017", które odbyło się 10 stycznia w Sejmie. Nie wzięło w nim udziału 10 posłów Nowoczesnej. Ostatecznie projekt liberalizujący przepisy dotyczące aborcji przepadł.

Z informacji Onetu wynika, że wśród potencjalnych nowych nabytków Porozumienia Jarosława Gowina wymieniani są Paweł Pudłowski z Nowoczesnej, który w trakcie głosowania nad projektem "Ratujmy Kobiety 2017" wstrzymał się od głosu i Adam Cyrański, który odszedł z Nowoczesnej po tym, jak świadomie nie nie wziął udziału w głosowaniu. Karty do głosowania wyciągnęły z premedytacją posłanki Nowoczesnej Kornelia Wróblewska oraz Elżbieta Stępień. Onet podaje, że one też mogą tracić do Porozumienia.

– Trwają rozmowy z nimi w klubie, ale to do nich należy decyzja – mówi w rozmowie z portalem poseł Nowoczesnej.

Spekulacje podsyca sam Jarosław Gowin, który w TVP stwierdził, że "obóz Zjednoczonej Prawicy poszerza się o cennych polityków, i polityków ogólnopolskich, i polityków lokalnych". – Do kolejnego takiego dobrego poszerzenia dojdzie już wkrótce – mówił, dodając, że chodzi o najbliższy weekend.