Wyzwolona polska krowa skradła nagłówki zagranicznych mediów. „Słodka, słodka wolność”

Wszystko wskazuje na to, że krowa nie ma zamiaru wracać do obory. Jak tłumaczy prof. Rafał Kowalczyk z PAN, zwierze nie jest wygłodzone i podąża za stadem, które ma doświadczenie w zdobywaniu pokarmu. – Na polach tego pokarmu jest sporo, bo są rzepaki – dodaje. Jak informuje TVN24, żubry chronią krowę przed wilkami i razem jedzą śniadania.

Galeria:

Polska krowa, która zamieniła oborę na pastwisko

Polska krowa jest tak popularna, że rozpisują się o niej zagraniczne portale informacyjne, jak BBC, The Independent, czy The Telegraph. „Udomowiona krowa zaskoczyła polskich przyrodników, spędzając zimę w stadzie dzikich żubrów w Puszczy Białowieskiej” – pisze BBC. „The Independent” zwraca z kolei uwagę na fotografie i nagrania, pokazujące krowę wśród stada żubrów. „Stworzenie biegnie z nowymi towarzyszami, choć wydaje się, że trzyma się nieco z boku” – czytamy. NBR pisze, że Białowieża, która jest domem dla 600 żubrów, stała się też w tym roku domem dla brązowej krowy, która zdecydowała się na ucieczkę z domu. Portal globalnews.ca dodaje, że „naukowcy chcą usunąć krowę ze stada latem, aby zapobiec ryzyku krycia”. Do tego czasu jednak – jak pisze z kolei portal pickle.nine.com.au – krowa może „biegać, ciesząc się, słodką, słodką wolnością”.