Chciał tylko zrobić zdjęcie, dostał mandat. Taki błąd może popełniać wielu z nas

Jak informuje Straż Graniczna, 49-letni mieszkaniec województwa śląskiego, który przebywał turystycznie na terenie gminy Płaska, wybrał się na wycieczkę wzdłuż polsko-białoruskiej granicy. Pomimo tablic informujących o zakazie przekraczania granicy państwowej, świadomie przekroczył granicę wbrew przepisom, aby zrobić pamiątkowe zdjęcia. Mężczyzna przyznał się do winy i został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Chwilowe przekroczenie granicy w celu zrobienia sobie zdjęcia, nie jest wytłumaczeniem dla strażników, stanowi bowiem naruszenie prawa. „Niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł (art. 49a § 1 i 2, art. 54 kodeksu wykroczeń), bądź karą pozbawienia wolności w przypadku przekroczenia granicy przy użyciu przemocy, groźby podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami (art. 264 §2 kk)” – przypomina Straż Graniczna.