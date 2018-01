Godzina w Belwederze. Czego dotyczyła rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy i Rexa Tillersona?

Jeszcze przed spotkaniem Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski tłumaczył, że poprzez rozpoczęte na początku stycznia członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Polska stała się partnerem USA w polityce globalnej, dlatego spotkanie prezydenta z Sekretarzem Stanu USA dotyczyło również harmonogramu prac w RB ONZ. – Tak żebyśmy mogli ustalić priorytety naszego wspólnego działania w tym obszarze jako państwa członkowskiego Rady – wskazywał Szczerski.

– Rozmowa trwała godzinę, a więc dłużej, niż było to zaplanowane – poinformował po zakończeniu wizyty amerykańskiego Sekretarza Stanu Krzysztof Szczerski. Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że rozmowa pokazała „daleko idącą zbieżność poglądów i stanowisk między Polską i USA w kluczowych elementach polityki międzynarodowej”. Jak wskazał, rozmowa dotyczyła zarówno odległych spraw dotyczących Afganistanu, Syrii, ale też bezpośrednio relacji polsko-amerykańskich. Jej ważnym punktem była współpraca wojskowa, zbrojeniowa i kwestia obecności żołnierzy USA w Polsce. – Będziemy mogli spodziewać się w najbliższym czasie kolejnych rozmów, które doprowadzą nas do zaawansowanego partnerstwa. Bo dzisiaj o partnerstwie możemy mówić, a teraz mówimy już o zaawansowanym partnerstwie polsko-amerykańskim, które przynosiłoby dobre efekty dla bezpieczeństwa naszego regionu, bezpieczeństwa Polski, ale także promieniowałoby na całą Europę, co byłoby czynnikiem stabilizującym – wskazał Szczerski. Prezydencki minister zaznaczył, że Stany Zjednoczone bardzo liczą na rolę Polski jako „stabilizatora regionu”.

Na sobotę zaplanowane są rozmowy Tillersona z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem, a także przemówienie pod pomnikiem Bohaterów Getta z okazji Dnia Holokaustu.

Z Trumpem w Davos

Rex Tillerson przyleciał do Warszawy wprost z Davos. W trakcie Światowego Forum Ekonomicznego prezydent Andrzej Duda spotkał się z kolei z prezydentem Donaldem Trumpem, z którym rozmawiał m.in. o współpracy gospodarczej Polski i Stanów Zjednoczonych, szczególnie w obszarze energetyki oraz inwestycji amerykańskich firm w Polsce. „Prezydenci potwierdzili bardzo dobry stan relacji politycznych obu krajów oraz swoją osobistą wzajemną sympatię” – podano w komunikacie na stronie prezydenta.