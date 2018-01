Sekretarz stanu USA z wizytą w siedzibie PiS. Rozmowa Tillerson - Kaczyński

W sobotę po godzinie 12.30 sekretarz stanu USA Rex Tillerson pojawił się w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej, by odbyć rozmowę z szefem partii rządzącej. W trakcie wcześniejszego briefingu podsumowującego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem, Tillerson tłumaczył, że jeżdżąc po świecie spotyka się z różnymi ludźmi, chcąc poznać ich perspektywę. – Jeśli czas mi na to pozwala, spotykam się z różnymi liderami sektora prywatnego, przedstawicielami byłych i obecnych władz. Pomaga mi to lepiej zrozumieć różne kwestie dotyczące danego kraju – wyjaśniał Tillerson. Jak podkreślił, perspektywa widzenia Jarosława Kaczyńskiego jest dla niego istotna ze względu na długie uczestnictwo PiS w historii Polski. – Kiedy mam okazję, staram się takie spotkania organizować – podkreślił Amerykanin.

Przypomnijmy, że Sekretarz Stanu USA przybył do Polski prosto ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Jeszcze w piątek wieczorem spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Krzysztof Szczerski poinformował, że w trakcie rozmowy została nakreślona swoista mapa stosunków polsko-amerykańskich. Po porannych rozmowach z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem polskiej dyplomacji Tillerson zapewnił, że Waszyngton wspólnie z Warszawą sprzeciwia się projektowi Nord Stream 2, jako godzącemu w bezpieczeństwo energetyczne Europy.

Czytaj także:

Rex Tillerson: Polska i Stany Zjednoczone są przeciwko Nord Stream 2

Po spotkaniu z szefem rządu, a przed wizytą przy ul. Nowogrodzkiej, Rex Tillerson złożył kwiaty przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.