Kontrowersyjny wydawca chwalił Hitlera. Otrzymuje dotacje z Ministerstwa Kultury

25 stycznia w Centrum Edukacyjnym Powiśle odbył się wykład pt. „Polityka społeczna III Rzeszy niemieckiej 1933-45, czyli dlaczego Niemcy pokochali kanclerza Adolfa Hitlera”. Prowadził go Andrzej Ryba, szef gdańskiego wydawnictwa Finna. Jego nakładem ukazała się na rynku książka „Wiek Hitlera” napisana przez belgijskiego oficera SS Leona Degrelle. Sam szef wydawnictwa miał stwierdzić, że jest to publikacja „antysemicka, antysłowiańska i antypolska”, ale jednocześnie polecał ją jako „świetną lekturę”. W książce, zdaniem autora, Holokaust nigdy nie miał miejsca a największymi wygranymi II wojny światowej byli Żydzi.

– Hitler bardzo, ale to bardzo przestrzegał reguł demokracji – stwierdził Ryba na wykładzie. – Zmniejszył bezrobocie z 6 mln do 3 mln. Niektórzy historycy powiedzą, że to się odbyło kosztem Żydów i kobiet, które nie miały możliwości pracowania, ale tak było wszędzie – ocenił.

Razem z Rybą wystąpił prezes Centrum Edukacyjnego Powiśle Rafał Mossakowski, który też zabrał głos o Hitlerze. – Mniejszość polska w Niemczech w tamtych latach, za czasów kanclerza Adolfa Hitlera miała dużo lepiej niż za czasów kanclerz Angeli Merkel – powiedział. Ocenił również, że polityka kanclerza III Rzeszy była prorodzinna, w związku z pomysłem karania śmiercią kobiet za aborcję.

Mossakowski zażartował również w kontekście materiału „Superwizjera” o polskich neonazistach. Świętowanie urodzin Adolfa Hitlera w Wodzisławiu Śląskim nazwał „rekonstrukcją historyczną”. Materiał z wykładu Centrum Edukacyjnego opublikowano na YouTube.

Wydaniem wspomnianej książki „Wiek Hitlera” zainteresowała się Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która przekazała sprawę do prokuratury rejonowej w Pruszczu Gdańskim. Wciąż trwa ustalanie, czy publikacja nie łamie zakazu propagowania faszyzmu i znieważania grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i etnicznej. Mimo prowadzonego postępowania, działalność wydawnictwa Finn jest wspierana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort nie odniósł się do kwestii działalności Andrzeja Ryby.