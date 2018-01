NA ŻYWO: Niewiarygodne tempo Polaków na Nanga Parbat. Elizabeth Revol odnaleziona!

22:55 Giambiasi napisał na Facebooku, że Urubko i Bielecki odpoczną przez 1-2 godziny, bez namiotu. Później przystąpią do transportu Revol. Polska ambasada organizuje helikopter, który w niedzielę rano zabierze Francuzkę do szpitala w Islamabadzie tak szybko, jak tylko pogoda na to pozwoli. 22:45 Janusz Majer w TVP Sport: Rozmawiałem z Tomalą i Batorem. Przygotowują się na przyjęcie Francuzki. Ma odmrożone ręce i nogi. Urubko i Bielecki będą musieli zejść razem z nią. Plan jest taki, by do rana dotarła do pierwszego obozu. To trudna akcja. Najpierw muszą jeszcze podać jej tlen, lekarstwa. Dopiero potem zaczną schodzić. 22:13 - Revol ma odmrożone stopy. Bielecki i Urubko będą ją transportować w dół - informuje w rozmowie z RMF FM Michał Leksiński, rzecznik prasowy zimowej wyprawy na K2. 22:08 Tak ogromną drogę pokonali dziś polscy bohaterowie.

09:36 - To niebezpieczna wyprawa dla ekipy ratunkowej, ale nie ma innego wyjścia. Prawdopodobnie trzeba się wspinać tą drogą i szukać naszych przyjaciół - mówi Wielicki w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem. 09:17 Pakistan Mountain News informuje, że gotowi są lokalni wspinacze, którzy mają towarzyszyć polskim alpinistom. Pogoda w okolicy Nanga Parbat się poprawiła, ale w niedzielę spodziewane są zamiecie, co może uniemożliwić wspinaczkę. 09:00 Rzecznik polskiej zimowej wyprawy na K2 Michał Leksiński potwierdza doniesienia - helikoptery ruszyły po zespół ratowniczy.



08:55 Szef pakistańskiej agencji Jasmin Tours Asghar Ali Porik przekazał, że śmigłowce ruszyły do bazy pod K2. 08:40 Krzysztof Wielicki potwierdza, że ekipa ratownicza nie ma informacji o stanie Mackiewicza. Polski himalaista znajduje się w na wysokość 7250 m, do którego został sprowadzony przez Francuzkę. 08:26 - Szanse na dotarcie do Tomka są niemal zerowe. Być może uda nam się dojść do Eli, o ile ona zacznie schodzić w dół - mówi na antenie TVN24 Adam Bielecki. 08:00 Za godzinę zapadnie decyzja o wylocie na Nanga Parbat - mówi Krzysztof Wielicki. Czekamy aż pogoda się ustabilizuje 07:50 Francuzka Elizabeth Revol żyje, ale ma odmrożenia. Kontaktowała się z mężem, jest widoczna przez lornetkę - podaje Pakistan Mountain News. 07:40 – Można powiedzieć, ze akcja ratownicza jest zamrożona. Wszystko zależy od warunków pogodowych, od pilotów – na razie nie udaje im się przylecieć po nas – mówi w rozmowie z TVN24 Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy na K2,