Światowe media piszą o akcji Polaków na Nanga Parbat. „Imponująca wspinaczka elitarnego teamu” i „bolesna decyzja”

Asia Times

"Francuzka wspinaczka uwięziona na Nanga Parbat prawdopodobnie zostanie przewieziona helikopterem do szpitala w Skardu, dzięki heroicznemu wysiłkowi elitarnej grupy polskich wspinaczy, którzy zaryzykowali życiem i postawili pod znakiem zapytania swoją wyprawę na K2, by przeprowadzić śmiałą zimową operację ratunkową" - donosi anglojęzyczny serwis "Asia Times". Portal podkreśla, że Denis Urubko i Adam Bielecki w "błyskawicznym tempie" wspinali się na Nanga Parbat, mimo nocy i temperatury odczuwalnej około -40 stopni.



MARCA

"Denis Urubko i Adam Bielecki po imponującej, niezwykle szybkiej wspinaczce na Nanga Parbat późną nocą dotarli do Elisabeth Revol. Spotkali się z nią na wysokości 6026 metrów, a teraz będą jej towarzyszyć w drodze do obozu 2. (...) Niestety, niekorzystna pogoda i wysokość doprowadziły do podjęcia decyzji o zawieszeniu akcji ratunkowej Tomasza Mackiewicza, który został na wysokości 7 200 metrów" - donosi hiszpańska "MARCA". Portal przybliża szczegóły brawurowej akcji ratunkowej i sylwetki "polskich bohaterów". Hiszpanie podkreślają, że cała akcja była możliwa wyłącznie dzięki poświęceniu polskich alpinistów i wsparciu naszej dyplomacji.



Le Monde

Akcję ratunkową relacjonują obszernie francuskie media, choć początkowo temat był mniej obecny niż w Polsce. "Czterech polskich ochotników zostało zabranych do obozu pod Nanga Parbat na wysokości pięciu tysięcy metrów, skąd mogli rozpocząć wspinaczkę" - donosi "Le Monde". Dziennik w internetowym wydaniu informuje, że polscy alpiniści z uratowaną Revol w nocy rozpoczęli niebezpieczne zejście.



The Guardian

"Ratownicy wspięli się ponad 1000 metrów w górę Nanga Parbat, dziewiątego najwyższego szczytu na świecie, by w środku nocy uratować Francuzkę Elisabeth Revol. Niestety, byli zmuszeni do podjęcia bolesnej decyzji, by nie iść dalej w kierunku Polaka, Tomasza Mackiewicza" - informuje "The Guardian", przybliżając akcję ratunkową.



BBC

Portal brytyjskiej telewizji także informuje u uratowaniu Francuzki przez elitarnych polskich himalaistów. BBC przybliża szczegóły akcji, informując, że zespół ratunkowy został przewieziony przez śmigłowce około 1000 metrów poniżej ostatniej znanej lokalizacji Revol. Denis Urubko i Adam Bielecki ruszyli im na pomoc jako pierwsi, wspierani przez Jarosława Botora i Piotra Tomalę, którzy transportowali sprzęt potrzebny do ewakuacji.



Agencja Reutera

Reuters donosi, że polscy himalaiści uratowali Francuzkę po "wyczerpującej nocnej wspinaczce". Agencja podkreśla, że doświadczony tym elitarnych alpinistów bez wahania pospieszył na ratunek spod K2 na Nanga Parbat.