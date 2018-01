O zimie możemy na razie zapomnieć. Termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza

W poniedziałek 29 stycznia pogoda będzie nieprzyjemna dla mieszkańców większości województw. Poza Śląskiem i Małopolską okresami popada deszcz o natężeniu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Powieje również przeważnie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Jego porywy osiągną prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 100 km/h. Będzie natomiast bardzo ciepło - na Dolnym Śląsku termometry pokażą nawet 12 stopni.

Opady deszczu ominą Małopolskę i Śląsk również we wtorek. W pozostałych regionach okresami spadnie do 1-3 l/mkw. deszczu ze śniegiem i od 1 do 2 centymetrów śniegu. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.