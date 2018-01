Aktywna niedziela prezydenta Andrzeja Dudy. „Czuję się w obowiązku wspierać polskich sportowców”

Galeria:

Sportowa niedziela prezydenta Andrzeja Dudy

12h Slalom Maraton Zakopane to charytatywne zawody narciarskie, których celem jest ustanowienie Rekordu Polski w drużynowej jeździe po slalomie non-stop przez 12 godzin. Pieniądze przekazane przez sponsorów – liczone za każdy przejechany kilometr, przeznaczane są na wsparcie najmłodszych sportowców z niepełnosprawnością, trenujących przy Fundacji HANDICAP Zakopane. – To dla mnie zaszczyt, bo cel jest niezwykle szczytny – przyznał inaugurując 12 godzinny maraton.

– Poświęcacie się przez 12 godzin w niedzielę, żeby wesprzeć innych. Dajecie serce i pokazujecie, że można – mówił prezydent dziękując zawodnikom za udział. – To pomoc młodzieży, osobom niepełnosprawnym w ich powrocie do sprawności, rehabilitacji, to wsparcie dla wszystkich działań realizowanych przez fundację HANDICAP Zakopane, a przede wszystkim to serce ofiarowane przez polskich zawodników, dziś już seniorów, trenerów, instruktorów – mówił prezydent przed zjazdem inaugurującym tegoroczną imprezę.

Kilka godzin później Andrzej Duda w towarzystwie wicepremiera Jarosława Gowina i ministra sportu Witolda Bańki kibicował polskim skoczkom podczas konkursu Pucharu Świata rozgrywanego w Zakopanem. – Czuję się w obowiązku wspierać polskich sportowców – powiedział prezydent w rozmowie z TVP.