Szklarska Poręba. Chciał zrobić efektowne zdjęcie wodospadu. Zginął na oczach rodziny

26-letni mężczyzna wybrał się wraz ze swoją sześcioosobową rodziną na zimowy urlop do Karpacza. W niedzielę 28 stycznia turyści postanowili udać się do Szklarskiej Poręby, aby obejrzeć wodospad Szklarki. Jest to drugi co do wielkości wodospad w polskich Karkonoszach, a jego wody spadają charakterystyczną kaskadą skręcającą spiralnie w dół. Zachwycony widokiem mężczyzna postanowił zrobić zdjęcia wodospadu. W tym celu 26-latek wspiął się na jeden z głazów, który wystawał ze strumienia.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza” , w tym momencie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Turysta poślizgnął się i uderzył głową o wystającą skałę. Mężczyzna zginął na miejscu na oczach swojej rodziny. Czynności wyjaśniające prowadzi na miejscu prokuratura.