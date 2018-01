Szczątki ogromnych ryb pancernych w Płuckach. Odkrycie zelektryzowało naukowców

– To pierwsze znalezisko dotyczące dunkleosteusa w Europie, co do którego nie ma żadnych wątpliwości – mówią polscy naukowcy, którzy w pobliżu Łagowa wykopali fragmenty tych prehistorycznych ryb.

Galeria:

Dunkleosteus terrelli - dewońska ryba pancerna Efekty swoich prac w Płuckach pod wielkopolskim Łagowem naukowcy ogłosili na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Po blisko 20 latach prac prowadzonych w tej okolicy, polskim badaczom udało się odkryć szczątki trzech różnej wielkości dunkleosteusów. Te wymarłe ryby pancerne pływały w morzach w okresie dewonu – 376,1–360,7 mln lat temu. Na ich ślady natrafiono do tej pory w Ameryce Północnej, Belgii, Maroku oraz w Polsce. – Głowa największego miała ponad 60 cm długości, a cały okaz od sześciu do nawet siedmiu metrów. Najbardziej kompletny jest dunkleosteus pięciometrowy, którego zachowało się około 40 proc. szkieletu – mówił odpowiedzialny za badania dr Piotr Szrek. Podkreślał, że to pierwsze w Europie tego typu odkrycie, które nie wzbudza żadnych wątpliwości. Wiadomo już, że odkryte szczątki dunkleosteusów będzie można obejrzeć w Muzeum Geologicznym w Warszawie pod koniec lutego.