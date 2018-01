Związkowcy niezadowoleni z ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Zapowiadają projekt nowelizacji

Związkowcom nie podobają się przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, które nie zakazują pracy do późna w soboty oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek. – Pracownicy z różnych sklepów informowali nas, że w piątek i sobotę czas pracy będzie przedłużony do godziny 23.45. W nocy z niedzieli na poniedziałek będą się musieli stawić piętnaście minut po północy – powiedział dla TVN24 BiS Robert Jacyno z oddziału NSZZ „Solidarność” 80 przy Jeronimo Martins Polska, właścicielu sieci Biedronka. Sieć marketów nie potwierdziła tych informacji, przyznała jedynie, że trwają analizy ewentualnych zmian grafików, w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę. Również Lidl oraz Carrefour mają rozważać podobne zmiany.

Związek zawodowy wystosował specjalny list do właścicieli Biedronki. „Niezrozumiałe jest wydawanie kierownikom sklepu dyspozycji związanych z planowaniem pracy po wolnej niedzieli od godz. 00:15 w poniedziałek, czy też rozpoczęcia pracy po tej godzinie, ale obejmując pracę w dwóch dobach pracowniczych, jak np. od godz. 4.00 rano do godz. 12.00” – napisano. „Propozycje oraz zalecenia przełożonych związane z planowaniem pracy, zwłaszcza w godzinach nocnych z niedzieli na poniedziałek, wywołują niezadowolenie pracowników oraz niwelują sens ustanowienia ograniczenia handlu w niedziele jako dnia wypoczynku dla pracowników zatrudnionych w sektorze handlowym” – podkreślają władze NSZZ „Solidarność”.

Jeronimo Martins Polska odmówiło szczegółowego komentarza na temat treści listu. „Nadal trwają w naszej firmie analizy dotyczące funkcjonowania sklepów po 1 marca, czyli po wejściu w życie wspomnianej ustawy” – informuje zarząd.

Zakaz handlu w niedzielę

We wtorek 30 stycznia, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę i niektóre święta. Przypomnijmy, zgodnie z ustawą od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). W akcie prawnym przewidziano kary finansowe za złamanie zakazu handlu – od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych.