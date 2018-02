Młody doradca Macierewicza pożegnał się z MON. „Jego umowa wygasła 19 stycznia”

Biuro prasowe Ministerstwa Obrony Narodowej potwierdziło, że stanowisko w MON stracił były doradca Antoniego Macierewicza. „ Informujemy, że umowa o pracę zawarta z Edmundem Jannigerem wygasła w dniu 19 stycznia 2018 r”. – dowiedzieli się dziennikarze „SE”. Dymisja zaufanego doradcy byłego szefa MON wynikała z przepisów. Po odejściu ministra lub wiceministra, dla którego pracują, automatycznie odchodzą wszyscy ich asystenci, doradcy lub członkowie gabinetów politycznych. Przez ostatni rok Janniger sprawował właśnie tę ostatnią funkcję. Miał zarabiać kwotę nieznacznie powyżej trzech tysięcy złotych. Obok Bartłomieja Misiewicza stał się dla opozycji symbolem niewytłumaczalnych decyzji kadrowych byłego szefa MON Antoniego Macierewicza.

Niezwykła kariera Emunda Jannigera

O Edmundzie Jannigerze po raz pierwszy było głośno w listopadzie 2015 roku, kiedy to szef MON Antoni Macierewicz mianował go jednym ze swoich doradców. Po medialnym szumie wokół nowego doradcy ministra, na początku grudnia 2015 roku młody człowiek zrezygnował z tej funkcji i postanowił wrócić na uczelnię do Stanów Zjednoczonych. W grudniu 2016 roku wrócił jednak do MON, gdzie był współpracownikiem prof. Wojciecha Fałkowskiego. Oprócz funkcji w resorcie jest studentem Wydziału Administracji amerykańskiego Uniwersytetu Rutgers.

Jak czytamy na stronie internetowej 21-latka, swoją działalność polityczną rozpoczął on u boku ministra Macierewicza, pracując jako asystent. Pomagał mu w rozwoju stanowisk politycznych i inicjatyw legislacyjnych dotyczących stosunków transatlantyckich. Janniger sprawował również funkcję wiceszefa okręgowego sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 10 – piotrkowskim.