Były poseł Ruchu Palikota oskarżony o nakłanianie do zabójstwa byłej żony. Grozi mu dożywocie

Akt oskarżenia przeciwko Romanowi K. skierował łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Roman K. został oskarżony o wielokrotne nakłanianie Bartłomieja K. do zabójstwa swojej byłej żony Ewy K. oraz sugerowanie mu sposobu dokonania morderstwa. Roman K. miał oferować mężczyźnie wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych. Do czynu doszło w okresie od 1 czerwca 2010 roku do lata 2012 roku na terenie Szwecji i w Łodzi. Oskarżony miał także wielokrotnie namawiać do popełnienia tej zbrodni Erleta G. od września do listopada 2012 roku. W zamian oferował mu środki pieniężne na bieżące utrzymanie. Prokurator zarzucił Romanowi K. popełnienie dwóch przestępstw z art. 18 par. 2 kodeksu karnego. Każde jest zagrożone karą nawet dożywotniego więzienia.

Ponadto, mężczyzna został oskarżony o narażenie na straty finansowe w wysokości 1,2 miliona złotych łódzkiej spółki Błaja News, której był prezesem. Zajmowała się ona wydawaniem tygodnika „Fakty i Mity”. Roman K. odpowie też za upozorowanie kradzieży dwóch samochodów należących do wspomnianej spółki. Dokonał on zgłoszenia na policji fałszywych przestępstw i złożył nieprawdziwe zeznania. W sumie udało mu się wyłudzić 193,5 tysiąca złotych odszkodowania. Co więcej, oskarżonemu zostały postawione zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji.

Razem z byłym redaktorem naczelnym „Faktów i Mitów” na ławie oskarżonych zasiądą cztery inne osoby Karolina W., Adrian S., Waldemar R. i Jarosław G. Odpowiedzą za współudział w przestępstwach na szkodę spółki Błaja News. Roman K. został zatrzymany w lutym 2016 roku. Od tego czasu prowadzone jest przeciw niemu postępowanie i przebywa w tymczasowym areszcie.