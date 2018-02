Paweł Kukiz apeluje o dyskusję w sprawie ustawy o IPN. „Tłumione demony wypłynęły na powierzchnię”

Nowelizacja ustawy została bez poprawek zaakceptowana przez Senat. Teraz trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. W „Salonie politycznym Trójki” Paweł Kukiz podkreślił, że przyszłość kwestii karania za obarczanie Polaków winą za zbrodnie II wojny światowej, zależy od polityków polskich i izraelskich.

– Tłumione demony wypłynęły na powierzchnię. Co dalej z nimi będzie, to zależy od rządu polskiego, premiera Morawieckiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dobrej woli Knesetu i rządu izraelskiego – powiedział Paweł Kukiz. – Nie ma mojej zgody, nie jako polityka, ale jako Polaka, aby traktować Polaków jako współudziałowców zbrodni hitlerowców – dodał.

Według lidera Kukiz'15 kryzys, który powstał po przyjęciu ustawy, powinien zostać wykorzystany jako punkt wyjścia do głębokich rozmów na temat historii. – Takie rozmowy są niezbędne, by nie tylko oczyścić atmosferę, ale również wyjaśnić te kwestie, które do tej pory były przemilczane. Kukiz dodaje, że polski rząd powinien rozmawiać na temat ustawy ze wszystkimi, którzy zgłaszają co do niej obiekcje – zaznaczył. Według polityka taki dialog powinien opierać się na wyjaśnianiu dobrych intencji znowelizowanych przepisów, które nie mają nic wspólnego z zafałszowywaniem historii.

Gość Polskiego Radia podkreślił, że ustawa o IPN nie jest precyzyjna. – Nie wiem, czy istnieje jej tłumaczenie i czy dyplomacja polska zrobiła wszystko, by strona izraelska i świat dowiedział się o intencjach tej ustawy – dodał Kukiz.

