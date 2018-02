Ukraińcy apelują o zawetowanie ustawy o IPN. Forum Partnerstwa zwraca się do Andrzeja Dudy

Przedstawiciele naszych wschodnich sąsiadów, zasiadający w Ukraińsko-Polskim Forum Partnerstwa, zwrócili się do prezydenta Dudy o niepodpisywanie wzbudzającej kontrowersje nowelizacji ustawy o IPN. Chodzi o część dotyczącą karania osób negujących bądź umniejszających zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Intelektualiści wchodzący w skład ciała, stworzonego dla poprawy dialogu Polski z Ukrainą, zajęli podobne stanowisko do tego prezentowanego przez polityków z Izraela. Uważają, że kwestie regulowane przez ustawę powinny zostać pozostawione historykom.

„Ukraińska część Ukraińsko-Polskiego Forum Partnerstwa z ogromnym rozczarowaniem i zaniepokojeniem przyjęła uchwalenie przez obie izby polskiego parlamentu decyzji ustawodawczych, które przewidują polityczne rozstrzyganie relacji historycznych między naszymi narodami” – czytamy w oświadczeniu. „Takie kroki nie proponują i nie prowadzą do otwarcia dialogu na rzecz prawdy. Świadomie wykorzystują za to wzajemne krzywdy z przeszłości, by prowokować nowe problemy w przyszłości” – ocenia strona ukraińska. Członkowie Forum poprosili zasiadających w nim Polaków o odcięcie się od działań rządu. „Zwracamy się do prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy o zawetowanie tego aktu, by nie stał się on symbolem naszej wspólnej porażki historycznej” – kończą wezwanie.

Ustawa o IPN

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o IPN, zakładającą m.in. kary za stosowanie określeń takich jak „polskie obozy zagłady”. Ostry sprzeciw w tej sprawie od ponad tygodnia zgłasza Izrael i organizacje żydowskie. Dokument czeka teraz wyłącznie na podpis prezydenta. Głosowało 82 senatorów. Za było 57, przeciw 23, 2 osoby się wstrzymały. Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat.

Niespodziewane spięcie Polski z Izraelem

Po weekendowym kryzysie dyplomatycznym w związku z nowelizacją ustawy o IPN penalizującą stosowania terminu „polskie obozy śmierci”, co ostro oprotestował Izrael, w niedzielę 28 stycznia odbyła się telefoniczna rozmowa między szefami rządów Polski i Izraela. Jak wynika z relacji, Benjamin Netanjahu i Mateusz Morawiecki zgodzili się, że konieczne jest natychmiastowe otwarcie dialogu między przedstawicielami obu krajów, którego przedmiotem ma być osiągnięcie porozumienia w kwestiach legislacyjnych.