Jakubiak z Kukiz'15: Polacy również doznali Holokaustu. Wcale nie mniejszego niż żydowski

W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 z 1 lutego poseł Marek Jakubiak posłużył się terminem „polski Holokaust” i przekonywał, że nasz naród ucierpiał co najmniej w takim samym stopniu, jak naród żydowski. – 17 września 1939 roku napadł na nas odwieczny wróg wschodni, sowiecka Rosja. Żydzi witali ich kwiatami. Pytam się, gdzie byli Żydzi wtedy, kiedy 500 tysięcy Polaków w ciągu roku wymordowano na ich oczach, a 2 mln Polaków wsadzono do wagonów śmierci, wywieziono na Syberię. Pytam się, czy jest choć jeden Polak uratowany przez Żydów w tej sytuacji – mówił poseł Jakubiak.

– Więc jeżeli już mówimy o Polakach jako współodpowiedzialnych za Holokaust, to chcę powiedzieć, że Polacy również doznali Holokaustu. I wcale nie mniejszego jak żydowski. Wręcz odwrotnie, powiedziałbym, że trzy miliony Polaków było mordowanych gdzie popadło i czym popadło – podkreślał polityk Kukiz'15.

– Nie rozumiem dzisiejszej narracji Izraela. Mamy wyciągać te wszystkie sprawy, czy mamy nie wyciągać? Czy znowu doprowadzamy do jakichś dyskusji, które do niczego nie doprowadzą? Z Izraelem mieliśmy wzorcowe relacje – sam Izrael to przyznaje. To pytam się, czemu ma służyć podkopanie takich relacji? I powiem tak, o ile Żydzi, którzy mieszkają w Polsce, mówią, że nie wiedzą co to jest antysemityzm – oni po prostu są wśród nas i nikt się nie pyta czy oni są Żydami czy nie – nikomu to nie przeszkadza. To mamy teraz zacząć pytać? Nie bardzo rozumiem – zakończył.