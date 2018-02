MSZ oficjalnie potwierdza zakończenie akcji ratowniczej na Nanga Parbat

„Wobec sygnałów o kontynuacji akcji ratowniczej na #NangaParbat informujemy, że zgodnie z rekomendacją #PZA, w związku z brakiem podstaw dla dalszej akcji oraz ryzykiem dla ew. ratowników, działania #MSZ w tym zakresie zostały zakończone” - podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Twitterze.

Heroiczna akcja ratunkowa Polaków

W nocy z soboty na niedzielę (27 na 28 stycznia) Denis Urubko i Adam Bielecki dotarli do Elisabeth Revol, którą ewakuowali do obozu C1, gdzie przybył po nich śmigłowiec. Polscy himalaiści dotarli do Francuzki na wysokość 6200-6300 metrów. Revol przekazała, że Mackiewicz pozostał na wysokości 7200 metrów i w momencie, w którym się rozdzielili Polak cierpiał na ślepotę śnieżną oraz odmrożenia nóg. Ze względu m.in. na warunki atmosferyczne nie udało się uratować Tomasza Mackiewicza z Nanga Parbat.