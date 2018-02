Co to jest? Znaleziono tajemnicze pojemniki, policja czeka na wsparcie wojska

Informacje o pojemnikach z tajemniczą substancją funkcjonariusze otrzymali w czwartek 1 lutego około godziny 14:00. – Właściciel porządkował stary dom po dziadku. W skrzyni na strychu znalazł dwa szczelne, szklane pojemniki o długości około 30 cm. Nie widział, co to jest i bardzo rozsądnie powiadomił służby ratunkowe – mówi w rozmowie z "Wyborczą" Michał Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Na miejsce przyjechał najpierw policyjny pirotechnik, który stwierdził, że znalezisko może mieć pochodzenie bojowe. Później zostali wezwani m.in. strażacy z jednostek ratownictwa chemicznego, jednak i oni nie potrafili wyjaśnić, co to za substancja. – W takiej sytuacji zgłosiliśmy sprawę do Ministerstwa Obrony Narodowej. Liczymy na stanowisko ich eksperta w tym zakresie – mówi z kolei Jerzy Szeląg, dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody świętokrzyskiego. Dodaje, że pojemniki są dosyć stare. Policja przez cały czas pilnuje miejsca, w którym je znaleziono.