Prezes PiS: Niemcy i Ukraińcy dopuszczali się ludobójstwa. Ci, którzy nas teraz atakują, fałszują historię

Według Jarosława Kaczyńskiego Polsce „odebrano prawo do obrony własnej godności”, a dodatkowo w sposób skandaliczny przypisuje się nam winy narodu niemieckiego. – Nastąpiła zamiana ról. Polacy byli pierwszą ofiarą – mówił. Prezes PiS uważa, że przepis, który stał się przedmiotem sporu, jest całkowicie błędnie interpretowany. Dodał, że pojawia się pytanie, czy przy przepisie inaczej sformułowanym, taki atak też by nie nastąpił. – Że dotyczy to tylko oskarżenia Polaków, jako narodu, a nie, że mamy zamiar ścigać kogoś, kto powie, że gdzieś wymordowano rodzinę czy jednego Żyda – wyjaśnił. – Mówię z bólem, przykrością, poczuciem wstydu, ale takie rzeczy się zdarzały i nigdy żeśmy im nie przeczyli – dodał.

– Proszę pamiętać, że to zniszczenie przez dwa totalitaryzmy niemiecki i sowiecki – rosyjski w istocie – polskiego państwa doprowadziło do tego, że na jego terytorium z 1939 r. – tych prawie 400 tys. km2 – doszło później do ludobójstwa, którego dopuszczali się Niemcy i też Ukraińcy z UPA i OUN – mówił. –Ci, którzy w nas w tej chwili atakują – bo trudno tu już mówić o krytyce – jakby nie chcą tego przyjąć do wiadomości i fałszują historię w sposób niebywale wręcz drastyczny – ocenił Kaczyński. Dodał, że „mordowali też ludzie, którzy byli po prostu zwykłymi Niemcami”, a nie byli zmobilizowani do żandarmerii.

– Trzeba się tutaj po prostu bronić, bronić i jeszcze raz bronić. My nie mamy żadnej przyszłości, jeżeli będziemy narodem oskarżanym o Holokaust – przestrzegał prezes PiS.

Czytaj także:

Rzepliński o nowelizacji ustawy o IPN: Jest niekonstytucyjna. Prezydent został wpędzony w kozi róg