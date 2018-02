Szef niemieckiego MSZ wskazuje winnych za Holokaust. Kopcińska: Takie wypowiedzi są ważne

W sobotę szef niemieckiego MSZ Sigmar Gabriel zapewnił Polskę, że wszelkie próby zafałszowania historii poprzez mówienie o "polskich obozach" zostaną "w sposób jasny i zdecydowany" odrzucone przez Niemcy. – Nie ma najmniejszej wątpliwości, jeśli chodzi o to, kto był odpowiedzialny za obozy koncentracyjne. To zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz naród i nikogo innego. Jeśli byli pojedynczy kolaboranci, to oni nic tu nie zmieniają – mówił Sigmar Gabriel.

Wypowiedź szefa niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych skomentowała w rozmowie z portalem niezależna.pl rzeczniczka polskiego rządu Joanna Kopcińska. – Wypowiedzi polityków niemieckich są ważne w dyskusji o rzeczywistych sprawcach Holocaustu i z pewnością przyczyniają się do lepszego zrozumienia tej kwestii na świecie – przyznała.

Ustawa o IPN

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o IPN, zakładającą m.in. kary za stosowanie określeń takich jak „polskie obozy zagłady”. Ostry sprzeciw w tej sprawie od ponad tygodnia zgłasza Izrael i organizacje żydowskie. Dokument czeka teraz wyłącznie na podpis prezydenta. Głosowało 82 senatorów. Za było 57, przeciw 23, 2 osoby się wstrzymały. Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat.

