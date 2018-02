Zatrzymanie przywódców mafii handlującej Polakami. Zobacz nagranie z akcji

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, we współpracy z policjantami brytyjskimi z hrabstwa West Yorkshire zatrzymali w ubiegłym tygodniu dwóch polskich obywateli. 51-letni Edward P. ps. „Edek” oraz 33-letni Franciszek Z. ps. "Saso" byli poszukiwani przez Brytyjczyków na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania. Okazali się oni przywódcami mafii wyzyskującej do niewolniczej pracy Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Ofiarami działań grupy byli obywatele polscy rekrutowani w kraju pod pozorem dobrze płatnej pracy, którą „Edek” i „Saso” mieli zapewnić im po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Śledztwo ruszyło w 2016 roku po tym, jak do brytyjskiej policji zaczęły docierać informacje o możliwym wyzysku Polaków. Od tamtego czasu funkcjonariusze brytyjscy rozpoczęli współpracę z polskimi policjantami. Celem wspólnych działań miało być ustalenie pomysłodawców i przywódców grupy. Ci prawdopodobnie już w 2016 roku uciekli z Wielkiej Brytanii i zaczęli ukrywać się w Polsce. W momencie zatrzymania byli całkowicie zaskoczeni, nie domyślali się, że zostali namierzeni przez funkcjonariuszy policji.

Sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej ekstradycji podejrzanych do Wielkiej Brytanii.

