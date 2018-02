Nowoczesna proponuje 250 zł na prawie każde dziecko. Lubnauer: To byłoby tańsze niż 500+

Katarzyna Lubnauer podkreślała, że celem nowoczesnej jest zreformowanie, a nie zlikwidowanie programu „Rodzina 500 Plus”. Jak mówiła, największe zmiany polegałyby na zmniejszeniu przyznawanej rodzinom kwoty do 250 złotych oraz rozszerzenie jej na niemal wszystkie dzieci. W programie Nowoczesnej sumę 250 złotych miesięcznie państwo przyznawałoby na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. Nowa byłaby też nazwa – zamiast „Rodzina 500 Plus”, „Aktywna Rodzina”.

„Aktywna Rodzina” bardziej sprawiedliwa?

– Mamy swoją propozycję, jaką jest Aktywna Rodzina, który jest programem bardzo sprawiedliwym – ogłaszała Lubnauer w TVN24. – Programem 500 Plus objętych jest 57 procent dzieci. Natomiast programem Aktywna Rodzina byłoby objętych 97 procent dzieci – tłumaczyła. Według wyliczeń Nowoczesnej, taki program objąłby nie tylko większą liczbę obywateli, ale i wyszedłby taniej niż obecne wsparcie dla rodzin.

Lubnauer: 500+ pomaga rodzicom

Katarzyna Lubnauer podkreślała, że chociaż jej partia promuje aktywność na rynku zawodowym, nie może nie docenić pozytywnego wpływu programu 500+ na społeczeństwo. Jej zdaniem wsparcie zapewniane przez państwo jest ważne dla większości rodzin i „rzeczywiście pomaga wychowywać dzieci”. Zwracała też uwagę na nieliczne przypadki, w których comiesięczne wypłaty 500+ stały się dla niektórych sposobem na życie. – Do tego nie powinniśmy doprowadzić – zaznaczała.

Zambaczyński: Zlikwidujemy program 500 plus

Wiceprzewodniczący Nowoczesnej Witold Zembaczyński w rozmowie z Polskim Radiem poinformował pod koniec stycznia, że jego ugrupowanie zlikwiduje program 500 plus, gdy dojdzie do władzy. – Wprowadzimy Aktywną Rodzinę – zapowiedział. W opinii Witolda Zembaczyńskiego program 500 plus jest „niesprawiedliwy i opresyjny wobec klasy średniej”, gdyż nie zachęca do aktywności zawodowej rodziców. – Propozycja programowa Nowoczesnej „Aktywna Rodzina” – to duża ulga, ale w zamian za aktywność zawodową rodziców – mówił Zembaczyński. – Czyli – jesteś aktywny, dostajesz możliwość ulgi, która jest znacznie większa niż 500 plus – dodał. – Będzie więcej pieniędzy dla tych, którzy są aktywni i będzie sprawiedliwie dla tych, którzy powinni otrzymać tę pomoc – zapewnił.

Wiceprzewodniczący Nowoczesnej przypominał, że 500 plus miało być na każde dziecko. – Nie jest. Kłamali – mówił. Dodał, że w jego opinii 500 plus „oczywiście ma swoje pozytywne efekty, bo zniwelował strefę ubóstwa, ale z drugiej strony nie zachęca do aktywności”. Polski rząd zaczął wypłacać 500 złotych miesięcznie na każde dziecko w rodzinach o niskich dochodach oraz na drugie i kolejne dzieci we wszystkich pozostałych rodzinach w kwietniu 2016 roku. Podano, że program zmniejszył ubóstwo o połowę i prawie wyeliminował ubóstwo wśród dzieci. Ponadto miał on spowodować znaczny wzrost liczby urodzeń.

