Kradli pieniądze metodą „na wybuch”. Policja o kulisach rozbicia gangów z Polski i Niemiec

Zatrzymanie przestępców włamujących się do bankomatów

Jak ustalili policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zielonej Góry, z Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. oraz z Niemiec, od 5 lat na terenie Polski i Niemiec działały dwie grupy przestępcze. Trop prowadzi również do krajów skandynawskich. Kryminaliści kradli pieniądze z bankomatów, wysadzając je wcześniej za pomocą ładunków wybuchowych. Jak podkreślają śledczy, dotarcie do podejrzanych było bardzo trudne, ponieważ grupy były hermetyczne, a ich członkowie mieli ściśle określone działania. Jedni obserwowali bankomaty, inni kradli samochody używane podczas akcji, z kolei jeszcze inna część grupy odpowiadała za włamania do bankomatów.

Akcja została przeprowadzona przez policję w kilkunastu miejscach jednocześnie, na terenie województw lubelskiego i dolnośląskiego. Zatrzymano osiem osób. Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli butle z gazem technicznym, zapalniki, reduktory, zagłuszacze, radiostacje oraz fałszywe dowody osobiste. Z zebranego materiału wynika, że straty związane z działalnością obu grup przestępczych mogły osiągnąć kwotę nawet 15 mln zł.