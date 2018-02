Dorota Wellman nagle zniknęła ze studia „Dzień dobry TVN”. „Koleżanka jest niedysponowana”

Dorota Wellman i Marcin Prokop prowadzą „Dzień dobry TVN” od wielu lat. We wtorkowym wydaniu programu pojawił się m.in. wywiad ze Stingiem i Shaggym oraz materiał poświęcony dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Tuż po godzinie 10 (program jest nadawany od 8 do 10:55) Dorota Wellman opuściła studio nagraniowe. Program poprowadził do końca tylko Marcin Prokop.

Zaniepokojeni widzowie zasypali profil programu na Facebooku pytaniami o to, co stało się z dziennikarką. Zaskoczony całą sytuacją Marcin Prokop powiedział jedynie telewidzom, że „Dorota Wellman jest niedysponowana i nie wiadomo, czy z powrotem pojawi się przed kamerami” . Z ustaleń portalu Wirtualna Polska wynika, że dziennikarka nie czuła się dobrze już od początku nagrania.