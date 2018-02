Natalia Janoszek w szpitalu, miała zator i zawał płuc. „Skolimowska czy Kulczyk nie mieli tyle szczęścia”

Galeria:

28-letnia polska aktorka znana jest z pracy w Bollywood

Od kilku dni na Instagramie Natalii Janoszek pojawiały się krótkie nagrania ze szpitalnego łóżka, które znikały po 24 godzinach. We wtorek polska aktorka i modelka opublikowała długi wpis, w którym wyjaśnia, co jej dolega.

„Cieszę się, że żyję. Te słowa nabrały dla mnie ostatnio zupełnie nowego znaczenia. Jeszcze kilka dni temu z nastawieniem, że rok 2018 będzie dla mnie bardzo intensywny, prowadziłam rozmowy na temat 3 nowych filmów, szykowałam się do kilku projektów, planowałam kolejne podróże i pakowałam deskę na długo oczekiwane zimowe wakacje. W jednej sekundzie moje plany legły w gruzach i straciły jakiekolwiek znaczenie” – pisze.

„Mogłabym pytać dlaczego to właśnie mnie spotkało, w końcu prowadzę aktywny tryb życia, staram się zdrowo odżywiać, nie palę, ale nie o to tu chodzi. Zastanawia mnie dlaczego to właśnie mnie udało się przeżyć” – przyznaje Janoszek. „Skolimowska czy Kulczyk nie mieli przecież tyle szczęścia” – dodaje.

„Żyjcie, jakby jutra miało nie być”

„Narzekamy na tak błahe rzeczy jak pogoda, brak czasu, złe samopoczucie, a nie docenimy tego jakie mamy szczęście, że w ogóle żyjemy i mamy tak wiele możliwości” – przekonuje. „Wszystkie czerwone dywany, kariera, kasa, sława, podróże, problemy miłosne i kłótnie-to wszystko zaczęło wydawać się tak nie istotne. Pieniądze może pomogą w leczeniu ale nie kupią zdrowia, sam Steve Jobs się o tym przekonał” – pisze.

„Żyjcie tak jakby jutra miało nie być bo na prawdę nigdy nie znacie dnia i godziny. Bądźcie szczerzy, nie traćcie czasu na głupie gierki, powiedzcie tym których kochacie co czujecie, nie trzymajcie urazy do innych, nie zostawiajcie spraw na później i bądźcie po prostu dobrymi ludźmi nie oczekując, że oni wam się odwdzięczą tym samym” – apeluje Janoszek.