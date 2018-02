Ogłoszono miejsce postawienia warszawskiego Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku stanie w Warszawie „na obszarze zielonym” między placem Piłsudskiego a ulicą Królewską. Lokalizację ujawnił w środę 7 lutego Komitet Społeczny Budowy Pomników śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. W imieniu komitetu poseł PiS Jacek Sasin już 29 stycznia złożył w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji. Wojewoda mazowiecki zatwierdził ten wniosek 2 lutego, a jego decyzja stała się ostateczna 5 lutego.

Galeria:

Pomniki smoleńskie i pomnik Lecha Kaczyńskiego

Dwa miesiące na budowę pomnika

Kończy to trwające od miesięcy spekulacje dotyczące dotyczące lokalizacji pomnika i pozwala na rozpoczęcie prac. Czasu nie ma dużo, ponieważ według zapowiedzi polityków PiS, monument ma powstać najpóźniej do 10 kwietnia tego roku. – Naszym założeniem jest, aby oba pomniki powstały do 10 kwietnia 2018 roku – powiedział obecny na odsłonięciu wybranego projektu poseł PiS Jacek Sasin.

Starania w celu stworzenia pomników upamiętniających ofiary katastrofy z 2010 roku podjęto rok temu, gdy powołano Komitet Budowy Pomników: śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Konkurs na projekt monumentów ogłoszono wiosną 2017 roku.