Boniek reaguje na wywiad Małysza i kpi z jego słów. Co na to kibice?

Ziobro nagrał film z oskarżeniami. Doczekał się ostrej odpowiedzi...

Adam Małysz w rozmowie z „WP Sportowe Fakty” odniósł się do nagrania Jana Ziobry, o którym głośno jest w internecie. – Jeśli on chce zdziałać coś walką, jaką teraz toczy, to może się przeliczyć. Jeśli trenerzy zaczną mówić, jaka była z...