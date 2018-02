Polak pomagał Muskowi wystrzelić kabriolet na orbitę. Możliwe, że już gdzieś go widzieliście

Tomasz Czajka ze Stalowej Woli nie jest osobą anonimową, chociaż wciąż trudno porównywać jego popularność do któregokolwiek z telewizyjnych celebrytów. Od dłuższego czasu na różnych portalach i w mediach tradycyjnych pojawiają się informację o kolejnych sukcesach i ogromnych zarobkach tego programisty. Osoby interesujące się jego losami wiedzą też na pewno, że obecnie pracuje dla firmy SpaceX, należącej do miliardera Elona Muska.

„Impreza informatyków”

Jest jednak pewien element, dzięki któremu ten wybitny matematyk zapada w pamięć kolejnym rzeszom internautów. To stare zdjęcie, które przez lata obrosło legendą i stało się internetowym memem. Chodzi o zrobioną w 1997 roku na ogólnopolskiej olimpiadzie matematycznej w Zwardoniu na Śląsku fotografię, która w sieci została ochrzczona „imprezą informatyków”. Tomasz Czajka to drugi od lewej z widocznych na zdjęciu chłopaków.

Galeria:

Z Google do SpaceX

Jeszcze dwa lata temu polski programista pracował dla Google'a. W 2016 roku zwerbował go jednak SpaceX – firma utworzona przez Elona Muska do podboju Marsa. Jednym z wielu kroków na drodze do kolonizacji Czerwonej Planety jest rakieta Falcon Heavy, która zaliczyła w tym tygodniu udany start i z powodzeniem wyniosła na orbitę Ziemi czerwony kabriolet Tesla Roadster, produkowany także przez firmę Muska. Tomasz Czajka odpowiadał za oprogramowanie używane podczas lotu rakiety firmy SpaceX.