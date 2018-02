Metodą „na posła” działacze młodzieżówki PiS oszukiwali na meczach Wisły. Jest oświadczenie Forum Młodych

Asystent jednej z posłanek PiS wystosował pismo do biura Wisły Kraków z prośbą o wydanie zaproszenia do Loży Prezydenckiej na stadionie. Władze klubu wydały zgodę i na stałe umiesćiili nazwisko parlamentarzystki na liście osób uprawnionych od korzystania z pomieszczenia. Jednak na meczach zamiast posłanki PiS pojawiał się...jej asystent. Każdorazowo tłumaczył przedstawicielom Wisły Kraków, dlaczego nie może pojawić się na meczu. Kiedy zaniepokojeni całą sytuacją przedstawiciele klubu skontaktowali się z posłanką, okazało się, że nie miała ona pojęcia o całej sprawie. Jak podaje „Rzeczpospolita” , jeden z członków młodzieżówki PiS miał również twierdzić, że reprezentuje CERN (Europejską Organizację Badań Jądrowych), aby dostać się do loży VIP na krakowskim stadionie.

Co na to Forum Młodych PiS?