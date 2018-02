Prognoza pogody dla Polski na najbliższe dni. Będzie słonecznie, w wielu regionach spadnie śnieg

W sobotę będzie dużo słońca, szczególnie na zachodzie i w województwach centralnych. Natomiast od Podlasia przez Lubelszczyznę po rejon Podkarpacia przesuwać się będą chmury z niewielkimi opadami śniegu – spadnie do 3 cm. Najzimniej będzie na północnym wschodzie. W Suwałkach -2, tyle samo w Olsztynie i Trójmieście. W Białymstoku termometry pokażą -1 stopień Celsjusza. Około zera w Lublinie i Rzeszowie, im dalej na zachód tym temperatury wyższe – do plus 4 w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Ciśnienie nie będzie się zmieniać, a wiać ma słabo, chwilami tylko umiarkowanie.

Natomiast ciśnienie zacznie spadać w niedzielę, a do Polski zbliży się front atmosferyczny z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Padać będzie na zachodzie i południu kraju. Temperatura w niedzielę wyniesie od minus 1 do plus 5 stopni.

W poniedziałek dużo chmur nad Polską i śnieżna zima. Będzie od minus 1 do 3 stopni, miejscami mocno sypnie śniegiem. We wtorek temperatura od 1 stopnia do 5 stopni i zdecydowanie więcej słońca. W środę wystąpią opady śniegu na południowym wschodzie, a temperatura wyniesie od 1 do 5 stopni.