W bagażniku i pod siedzeniem ukrył cenne papugi. Ukrainiec chciał je przemycić z Polski

Udaremniony przemyt bardzo rzadkich okazów papug

W nocy z 11 na 12 lutego funkcjonariusze KAS i Straży Granicznej znaleźli cztery żywe papugi. Nietypowy ładunek został wykryty podczas kontroli samochodu osobowego wyjeżdżającego z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne w Korczowej. Ptaki były ukryte pod siedzeniem i w bagażniku. Papugi były przewożone w drewnianych, małych klatkach, umieszczonych w torbach podróżnych.

Koordynator Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie ds. CITES potwierdził przypuszczenia funkcjonariuszy, że papugi należą do gatunków chronionych: dwie z nich należą do gatunków Lophochroa leadbeateri - Kakadu ognistoczuba, dwie kolejne do gatunku Amazona vinacea - amazonka pąsowa. Szczególnie cenione przez hodowców są kakadu ognistoczube. Rynkowa wartość dwóch papug szacowana jest na kwotę 30 tys. złotych.

Trzeba mieć dokumenty

Na przewóz przez granicę takich okazów niezbędne są stosowne dokumenty. 56-letni obywatel Ukrainy przewożący papugi ich nie posiadał. Mężczyzna wyjaśnił, że świadczył jedynie usługę transportową, został poproszony przez znajomego o przewóz ptaków przez granicę. Kierowca poniesie odpowiedzialność w związku z naruszeniem ustawy o ochronie przyrody.

– Wywóz tego typu okazów powinien odbywać się zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Za nielegalny przewóz przez granicę zwierząt objętych ochroną grozi kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do 5 lat – wyjaśnia nadkom. Małgorzata Czesak koordynator ds. CITES Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Korczowej zawieźli papugi do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, gdzie zostanie przeprowadzona ostateczna identyfikacja papug. Funkcjonariusze podkarpackiej KAS współpracują z zamojskim ZOO. W ostatnich latach przekazali tam kilkanaście tysięcy zwierząt zatrzymanych na podkarpackim odcinku polsko-ukraińskiej granicy - m.in. żółwi, papug, raków czy pijawek.