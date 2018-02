Dzierżoniów. Ponad 2 tys. osób musi opuścić swoje domy. Znaleziono paczki z trotylem

Swoje domy opuścić muszą mieszkańcy z okolic mostu przy ulicy Sienkiewicza w Dzierżoniowie. Obszar objęty ewakuacją to teren zamknięty ulicami Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Świdnicką, do skrzyżowania z ul. Kolejową), Kolejową (od ul. Kościuszki, do ul. Strumykowej), ul. Batalionów Chłopskich, ul. Prochową, ul. Przedmieście i ul. Świdnicką. Przejezdna będzie ul. Batalionów Chłopskich, ul. Świdnicka, ul. Daszyńskiego, ul. Bielawska, ul. Piastowska, ul Wrocławska, ul. Kościuszki.

Jest to druga taka ewakuacja w ciągu kilku miesięcy w tym samym miejscu. Obszar objęty ewakuacją pokrywa się z tym z listopada. Wówczas domy i lokale usługowe opuściło również ponad 2 tysiące osób.

Najpóźniej do godziny 9:00 należy opuścić teren objęty ewakuacją. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i osób korzystających z położonych w tym obszarze instytucji, firm i placówek edukacyjnych.

„Ponieważ saperzy nie są w stanie precyzyjnie oszacować czasu usuwania materiałów wybuchowych należy przygotować się na cały dzień i na wszelki wypadek zabezpieczyć nocleg z wtorku na środę poza miejscem zamieszkania. Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych leków, dokumentów i przedmiotów pierwszej potrzeby. Pamiętajmy o zwierzętach. Prosimy o powiadomienie tych mieszkańców, którzy nie korzystają z Internetu – rodziców, sąsiadów, znajomych, szczególnie osoby starsze – o konieczności ewakuacji ze strefy zagrożenia. Zależy nam na dotarciu do jak największej grupy mieszkańców objętych ewakuacją” – apelują władze. Dodano, że mieszkańcy mogą korzystać z pomieszczeń Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Świdnickiej 23. Rodzice dzieci, z przedszkoli, które znajdują się w obszarze ewakuowanym mogą skorzystać z opieki zapewnionej przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury i pracowników tych przedszkoli.