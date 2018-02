Z Krakowa do Odessy. Nowe połączenie ukraińskich linii lotniczych

„Połączenie linii lotniczej YanAir będzie realizowane od 22 maja dwa razy w tygodniu – we wtorki i w piątki. A od 15 lipca do 16 września – trzy razy w tygodniu – także w niedzielę. Na trasie będą latały samoloty Boeing 737” – czytamy w komunikacie. To już trzeci nowy przewoźnik oferujący połączenia prosto z Krakowa w tym roku, podkreśla port lotniczy.

„Loty na europejskim kierunku są dla nas ogromnie interesujące i ważne. Kraków jest jednym z miast najchętniej odwiedzanych przez Ukraińców. To wspaniała okazja, aby spędzić weekend w Krakowie, ponieważ jest to miasto o bogatej historii i niesamowitych atrakcjach turystycznych” – powiedział dyrektor generalny YanAir Yaroslav Ahafonov, cytowany w komunikacie.

Linia lotnicza YanAir została założona w 2013 r. w Żytomierzu na Ukrainie. To tradycyjny przewoźnik lotniczy, do floty którego należą: jeden Airbus A321, dwa samoloty Boeing B737-300, trzy Boeing B737-400 i jeden Boeing B737-500. Portem bazowym linii jest międzynarodowe lotnisko Kijów.